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В парламенте Болгарии поддержали членство Украины в НАТО, но по окончании войны

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Поддержанный комитетом документ призывает к продолжению военной и военно-технической поддержки Украины
Поддержанный комитетом документ призывает к продолжению военной и военно-технической поддержки Украины
Скриншот: "По света и у нас" - новините на БНТ / Facebook

Комитет по вопросам внешней политики парламента Болгарии поддержал проект декларации о поддержке вступления Украины в НАТО, когда закончится полномасштабная российско-украинская война. Об этом 4 июля сообщает БНТ.

В декларации говорится, что самым прямым путем к восстановлению мира в Украине, в Черноморском регионе и в Европе является "полный и немедленный добровольный выход Российской Федерации из международно признанных границ всех затронутых ею суверенных государств".

Документ также призывает к продолжению военной и военно-технической поддержки Украины.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – указал президент.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Болгария, война, война России против Украины, сотрудничество, вступление Украины в НАТО
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