Столтенберг перед саммитом НАТО провел "очень хороший" разговор с Зеленским. Генсек рассказал о решениях, которые будут приняты в Вильнюсе

Столтенберг сообщил, что провел очень хороший разговор с Зеленским о подготовке к саммиту НАТО Фото: nato.int

"Очень хороший разговор с президентом Украины Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО, – написал Столтенберг. – В Вильнюсе союзники примут решения по усилению поддержки на долгосрочную перспективу, укреплению наших политических связей и сближению Украины с НАТО".

Very good conversation with President @ZelenskyyUa on the latest developments in #Ukraine, and our preparations for the #NATOSummit. In Vilnius, Allies will take decisions to step up support for the long haul, upgrade our political ties, and bring Ukraine closer to #NATO. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023

Ранее, 29 июня, Столтенберг провел разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украинский министр поблагодарил генсека Альянса за его усилия "сделать саммит НАТО в Вильнюсе успешным". В тот же день Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе 11–12 июля.

Накануне, 28 июня, "сюрприз" для Украины на саммите НАТО в Литве анонсировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В ОПУ заявляли, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если в Вильнюсе не будет результата для Украины.