Столтенберг перед саммитом НАТО провел "очень хороший" разговор с Зеленским. Генсек рассказал о решениях, которые будут приняты в Вильнюсе

"Очень хороший разговор с президентом Украины Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО, – написал Столтенберг. – В Вильнюсе союзники примут решения по усилению поддержки на долгосрочную перспективу, укреплению наших политических связей и сближению Украины с НАТО".
Very good conversation with President @ZelenskyyUa on the latest developments in #Ukraine, and our preparations for the #NATOSummit. In Vilnius, Allies will take decisions to step up support for the long haul, upgrade our political ties, and bring Ukraine closer to #NATO.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023
Ранее, 29 июня, Столтенберг провел разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украинский министр поблагодарил генсека Альянса за его усилия "сделать саммит НАТО в Вильнюсе успешным". В тот же день Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе 11–12 июля.
Накануне, 28 июня, "сюрприз" для Украины на саммите НАТО в Литве анонсировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В ОПУ заявляли, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если в Вильнюсе не будет результата для Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – указал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.