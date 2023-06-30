В ОПУ заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества". Науседа говорил, что удивится отсутствию президента Украины

Науседа заявлял 28 июня, что на саммите НАТО в Вильнюсе ожидает Зеленского с первой леди Украины Фото: president.gov.ua

По его словам, заявка Украины "сейчас лежит на столах лидеров стран – членов НАТО", а в Киеве под ответом подразумевают "приглашение к членству, что является лишь первым этапом".

Жовква добавил, что Украина "просит начать процедуру".

Как указал замглавы ОПУ, если на саммите НАТО в Вильнюсе не будет результата для Украины, то у президента Владимира Зеленского "нет причин и времени ехать".

Президент не поедет на саммит, если лидеры стран – членов НАТО "будут склонны или проявят дефицит мужества", в то время как "Украина со всем своим мужеством, волей и силой, высоким моральным духом борется против российской агрессии", подчеркнул Жовква.

По его мнению, Украина сейчас ближе к получению приглашения в НАТО, чем полгода назад.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял в комментарии BNS 28 июня, что на саммите Альянса в Вильнюсе ожидает Зеленского с первой леди Украины и "будет очень удивлен", если они не приедут.