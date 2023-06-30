В ОПУ заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества". Науседа говорил, что удивится отсутствию президента Украины

По его словам, заявка Украины "сейчас лежит на столах лидеров стран – членов НАТО", а в Киеве под ответом подразумевают "приглашение к членству, что является лишь первым этапом".
Жовква добавил, что Украина "просит начать процедуру".
Как указал замглавы ОПУ, если на саммите НАТО в Вильнюсе не будет результата для Украины, то у президента Владимира Зеленского "нет причин и времени ехать".
Президент не поедет на саммит, если лидеры стран – членов НАТО "будут склонны или проявят дефицит мужества", в то время как "Украина со всем своим мужеством, волей и силой, высоким моральным духом борется против российской агрессии", подчеркнул Жовква.
По его мнению, Украина сейчас ближе к получению приглашения в НАТО, чем полгода назад.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял в комментарии BNS 28 июня, что на саммите Альянса в Вильнюсе ожидает Зеленского с первой леди Украины и "будет очень удивлен", если они не приедут.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – указал президент.
В ОПУ заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса.
29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.