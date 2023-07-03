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Зеленский: Обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной в НАТО

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Зеленский: Не может быть в Европе дефицита определенности безопасности, который будет провоцировать российскую тиранию и агрессию
Зеленский: Не может быть в Европе дефицита определенности безопасности, который будет провоцировать российскую тиранию и агрессию
Фото: president.gov.ua

Россия будет пытаться "откусить" кусок Европы только тогда, когда будет видеть ту или иную неопределенность в сфере безопасности. Полностью обезопасить Европу может только Украина. Об этом 3 июля в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, текст обращения опубликовал Офис президента.

Зеленский отметил, что в сегодняшнем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем они сосредоточились на дальнейшем оборонном сотрудничестве, а также на стратегических вопросах защиты нашей Европы.

"Европы, которая может быть мирной только тогда, когда мир для нее будет гарантирован полной определенностью безопасности. Не может быть в Европе дефицита определенности безопасности, который будет провоцировать российскую тиранию и агрессию. Россия будет пробовать откусить тот или иной кусок Европы только тогда, когда будет видеть ту или иную неопределенность в сфере безопасности. Когда все определено и очевидно, российская тирания не решается нарушать безопасность", – уверен президент.

Он подчеркнул, что "обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной и только вместе с Украиной в НАТО".

"Именно поэтому должна быть достигнута определенность в сфере безопасности относительно нашего будущего в Альянсе. Тогда России придется переориентироваться на собственную государственность – заняться наконец собой, а не какими-либо экспансиями", – сказал Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО и решений относительно безопасности Украины на период до вступления в Альянс.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.

Согласно опросу КМИС, проведенному с 10-го по 21 мая, 89% украинцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, безопасность, саммит НАТО, сотрудничество, вступление Украины в НАТО
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