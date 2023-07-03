Зеленский: Обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной в НАТО

Зеленский: Не может быть в Европе дефицита определенности безопасности, который будет провоцировать российскую тиранию и агрессию Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что в сегодняшнем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем они сосредоточились на дальнейшем оборонном сотрудничестве, а также на стратегических вопросах защиты нашей Европы.

"Европы, которая может быть мирной только тогда, когда мир для нее будет гарантирован полной определенностью безопасности. Не может быть в Европе дефицита определенности безопасности, который будет провоцировать российскую тиранию и агрессию. Россия будет пробовать откусить тот или иной кусок Европы только тогда, когда будет видеть ту или иную неопределенность в сфере безопасности. Когда все определено и очевидно, российская тирания не решается нарушать безопасность", – уверен президент.

Он подчеркнул, что "обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной и только вместе с Украиной в НАТО".

"Именно поэтому должна быть достигнута определенность в сфере безопасности относительно нашего будущего в Альянсе. Тогда России придется переориентироваться на собственную государственность – заняться наконец собой, а не какими-либо экспансиями", – сказал Зеленский.

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