НАТО необходимо продумать стратегию сдерживания РФ – профессор Карбер и генерал-лейтенант в отставке Кадье

В докладе говорится, что у НАТО нет стратегии безопасности для Восточной Европы "перед имперскими амбициями" страны-агрессора РФ. По мнению авторов материала, такая стратегия необходима: с одной стороны, она должна стать стратегией сдерживания России, а также иллюстрировать бесперспективность захватнических амбиций, с другой – в перспективе приглашать Россию стать частью новой "архитектуры международной системы безопасности".

Также авторы доклада считают, что Украина, Финляндия и Швеция должны стать тремя новыми центрами стабильности в Восточной Европе, "соединив в одно целое северный и южный фланги НАТО". Карбер и Кадье заявили, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, необходимо признать угрозы, вызванные отказом от использования такого потенциала, совместно с Украиной, Финляндией и Швецией. Для этого нужно документально оформить потенциал Украины в укреплении безопасности Альянса, сказано в документе.

Кроме того, деятельность Турции и Венгрии, направленная против интересов коллективной безопасности, должна быть ограничена, говорится в документе. Как вариант, Карбер и Кадье предлагают ограничить их возможность быть частью военного командования, участвовать в военных учениях и обмене разведывательной информацией.

Авторы доклада считают: необходимо обратить внимание на то, что политика ядерного сдерживания НАТО ослаблена.

Также они обеспокоены тем, что угроза для восточного фланга НАТО будет сохранятся долгие годы вне зависимости от того, сохранится действующий режим в стране-агрессоре или сменится.