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НАТО необходимо продумать стратегию сдерживания РФ – профессор Карбер и генерал-лейтенант в отставке Кадье

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Саммит НАТО состоится 11 12 июля в Литве
Саммит НАТО состоится 11–12 июля в Литве
Фото: depositphotos.com

НАТО необходимо сформировать принципиально новую стратегию сдерживания страны-агрессора России как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Об этом заявили президент The Potomac Foundation профессор Филип Карбер и генерал-лейтенант вооруженных сил Канады в отставке Тревор Кадье в докладе "Куда движется стратегия отношений Украины и НАТО", опубликованном 3 июля изданием Guildhall.

В докладе говорится, что у НАТО нет стратегии безопасности для Восточной Европы "перед имперскими амбициями" страны-агрессора РФ. По мнению авторов материала, такая стратегия необходима: с одной стороны, она должна стать стратегией сдерживания России, а также иллюстрировать бесперспективность захватнических амбиций, с другой – в перспективе приглашать Россию стать частью новой "архитектуры международной системы безопасности".

Также авторы доклада считают, что Украина, Финляндия и Швеция должны стать тремя новыми центрами стабильности в Восточной Европе, "соединив в одно целое северный и южный фланги НАТО". Карбер и Кадье заявили, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, необходимо признать угрозы, вызванные отказом от использования такого потенциала, совместно с Украиной, Финляндией и Швецией. Для этого нужно документально оформить потенциал Украины в укреплении безопасности Альянса, сказано в документе.

Кроме того, деятельность Турции и Венгрии, направленная против интересов коллективной безопасности, должна быть ограничена, говорится в документе. Как вариант, Карбер и Кадье предлагают ограничить их возможность быть частью военного командования, участвовать в военных учениях и обмене разведывательной информацией.

Авторы доклада считают: необходимо обратить внимание на то, что политика ядерного сдерживания НАТО ослаблена.

Также они обеспокоены тем, что угроза для восточного фланга НАТО будет сохранятся долгие годы вне зависимости от того, сохранится действующий режим в стране-агрессоре или сменится.

Контекст:

Саммит НАТО состоится 11–12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, всего около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщал телеканал LRT. 

Во время саммита страны – члены НАТО договорятся увеличить расходы на оборону, заявлял 15 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также говорил, что задача НАТО сейчас – поддерживать Украину столько, сколько необходимо. 

НАТО готовится на саммите в Вильнюсе утвердить новые оборонные планы, заявил 3 июля председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Канада, ядерное оружие, Швеция, Финляндия, Вильнюс, Филипп Карбер, российская агрессия, перспективы
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