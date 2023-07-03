На саммите НАТО в Вильнюсе будет присутствовать Байден – Белый дом

"Байден должен посетить Великобританию, Литву и Финляндию с 9-го по 13 июля. [...] Президент отправится в Вильнюс (Литва) с 11-го по 12 июля для участия в 74-м саммите НАТО", – сказано в заявлении.
Перед саммитом в планах Байдена – встреча в Лондоне с британскими королем Чарльзом III и премьер-министром Риши Сунаком, "чтобы еще больше укрепить тесные отношения между странами". После саммита НАТО Байден отправится в Хельсинки (Финляндия) на саммит лидеров США и стран Севера.
Президент Литвы Гитанас Науседа еще в январе говорил журналистам, что Байден планирует лично присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе.
Саммит НАТО состоится 11–12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщал телеканал LRT.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран Альянса возможность согласовать дальнейшие шаги по "укреплению сдерживания и обороны", а также рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону. Кроме того, обсудят дальнейшую поддержку Украины.
В июне премьер-министр Эстонии Кая Каллас анонсировала "сюрприз" для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.