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НАТО готовится на саммите в Вильнюсе утвердить новые оборонные планы – глава военного комитета

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Альянс намерен перебросить на восточный фланг до 300 тыс. военных Бауэр
Альянс намерен перебросить на восточный фланг до 300 тыс. военных – Бауэр
Фото: ЕРА

НАТО как организация не предоставляет Украине оружия и боеприпасов, но после начала полномасштабного вторжения России меняет систему безопасности в соседних с агрессором странах. Об этом 3 июля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал журналистам председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщило Associated Press.

По словам Бауэра, около 40 тыс. военнослужащих Альянса от Эстонии на севере до Румынии на Черном море сейчас находятся в состоянии готовности. Ежедневно в небо на этой территории поднимаются около 100 самолетов, а в Балтийском и Средиземном морях действуют в общей сложности 27 военных кораблей, сказал Бауэр, отметив, что "эти цифры будут расти". 

Адмирал рассказал, что на прошлой неделе 31 государство НАТО приняло участие в "конференции по формированию сил", чтобы понять, сколько войск и техники странам блока нужно иметь в своем распоряжении для ответа на любое российское нападение как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Согласно новым планам, которые должны быть утверждены на саммите в Вильнюсе на следующей неделе, НАТО намерен перебросить на свой восточный фланг до 300 тыс. военных.

Говоря о готовности участников Альянса мобилизовать такие силы, глава военного комитета подчеркнул, что вильнюсская встреча лидеров стран-участниц должна закрепись цифру в 2% от ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не потолка, к которому странам Альянса нужно стремиться.

Бауэр также добавил, что новое планирование НАТО учитывает изменившийся потенциал вооруженных сил страны-агрессора РФ. Война привела к истощению российской армии, но не военно-морского флота или военно-воздушных сил, считает он.

Контекст:

Саммит НАТО состоится 11–12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, всего около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщал телеканал LRT. 

Во время саммита страны – члены НАТО договорятся увеличить расходы на оборону, заявлял 15 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также говорил, что задача НАТО сейчас – поддерживать Украину столько, сколько необходимо. 

Теги: НАТО, армия, армия РФ, Вильнюс, российская агрессия, саммит НАТО, Роб Бауэр
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