НАТО готовится на саммите в Вильнюсе утвердить новые оборонные планы – глава военного комитета

По словам Бауэра, около 40 тыс. военнослужащих Альянса от Эстонии на севере до Румынии на Черном море сейчас находятся в состоянии готовности. Ежедневно в небо на этой территории поднимаются около 100 самолетов, а в Балтийском и Средиземном морях действуют в общей сложности 27 военных кораблей, сказал Бауэр, отметив, что "эти цифры будут расти".

Адмирал рассказал, что на прошлой неделе 31 государство НАТО приняло участие в "конференции по формированию сил", чтобы понять, сколько войск и техники странам блока нужно иметь в своем распоряжении для ответа на любое российское нападение как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Согласно новым планам, которые должны быть утверждены на саммите в Вильнюсе на следующей неделе, НАТО намерен перебросить на свой восточный фланг до 300 тыс. военных.

Говоря о готовности участников Альянса мобилизовать такие силы, глава военного комитета подчеркнул, что вильнюсская встреча лидеров стран-участниц должна закрепись цифру в 2% от ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не потолка, к которому странам Альянса нужно стремиться.

Бауэр также добавил, что новое планирование НАТО учитывает изменившийся потенциал вооруженных сил страны-агрессора РФ. Война привела к истощению российской армии, но не военно-морского флота или военно-воздушных сил, считает он.