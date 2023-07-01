Зеленский: На сегодня есть все основания пригласить Украину в НАТО

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году Фото: EPA

"Благодарен за поддержку нашего движения в НАТО. Это теперь очевидный факт: чем шире в Европе НАТО, тем шире в Европе пространство мира, пространство защиты. Наше общее с господином премьер-министром заявление в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины четко подтверждает, что безопасность для Европы – это наш совместный приоритет", – сказал глава государства.

Он отметил, что это уже 21-й такой документ с членами НАТО.

"И это большинство. Рассчитываем на поддержку Испанией Украины на саммите Альянса в Вильнюсе. Украина убеждена, что на сегодня есть все основания предоставить Украине приглашение к членству в НАТО. И это стало бы очень важным сигналом, что мир и безопасность в Европе не имеют и никогда не будут иметь альтернатив", – сказал Зеленский.

Президент также пригласил Испанию приобщиться к гарантиям безопасности для Украины, которые будут действовать до ее вступления в НАТО.