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ПОЛИТИКА

Зеленский: На сегодня есть все основания пригласить Украину в НАТО

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: EPA

На сегодня есть все основания пригласить Украину в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 1 июля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Благодарен за поддержку нашего движения в НАТО. Это теперь очевидный факт: чем шире в Европе НАТО, тем шире в Европе пространство мира, пространство защиты. Наше общее с господином премьер-министром заявление в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины четко подтверждает, что безопасность для Европы – это наш совместный приоритет", – сказал глава государства.

Он отметил, что это уже 21-й такой документ с членами НАТО.

"И это большинство. Рассчитываем на поддержку Испанией Украины на саммите Альянса в Вильнюсе. Украина убеждена, что на сегодня есть все основания предоставить Украине приглашение к членству в НАТО. И это стало бы очень важным сигналом, что мир и безопасность в Европе не имеют и никогда не будут иметь альтернатив", – сказал Зеленский.

Президент также пригласил Испанию приобщиться к гарантиям безопасности для Украины, которые будут действовать до ее вступления в НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – указал президент.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса.

29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.

Согласно опросу КМИС, проведенному с 10-го по 21 мая, 89% украинцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Испания, Вильнюс, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
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