89% украинцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО, это рекордный показатель – опрос

85% украинцев ожидают, что до 2030 года Украина будет полноправным членом Альянса Фото: depositphotos.com

Нынешний показатель является рекордным. В ходе опроса в мае 2022 года желание, чтобы Украина присоединилась к Альянсу, выразили 73% опрошенных, в августе – 79%, а в январе 2023-го – 86%.

85% респондентов ожидают, что до 2030 года Украина будет полноправным членом Альянса. В мае 2022-го так считали 65% украинцев.

Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.

КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".