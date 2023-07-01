Зеленский: Украина хочет показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО в Вильнюсе

"До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни", – подчеркнул глава государства.
Зеленский также признал, что планы ВСУ начать контрнаступление замедлились в последние месяцы из-за дождливой погоды.
Президент призвал европейских партнеров продолжать оказывать Украине военную помощь.
"Осенью мы начали контрнаступление, и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием… Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало бы терять людей, а у нас не было артиллерии", – пояснил Зеленский.
Он отметил, что для Украины основной приоритет – это сохранение жизни своих бойцов.
"Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу второй вариант... Между временем и людьми самое главное – это люди", – резюмировал Зеленский.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.