Зеленский: Украина хочет показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО в Вильнюсе

Зеленский отметил, что для Украины основной приоритет – это сохранение жизни своих бойцов Фото: ЕРА

"До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также признал, что планы ВСУ начать контрнаступление замедлились в последние месяцы из-за дождливой погоды.

Президент призвал европейских партнеров продолжать оказывать Украине военную помощь.

"Осенью мы начали контрнаступление, и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия прибыла с опозданием… Мы остановились, потому что не могли двигаться дальше. Двигаться вперед означало бы терять людей, а у нас не было артиллерии", – пояснил Зеленский.

Он отметил, что для Украины основной приоритет – это сохранение жизни своих бойцов.

"Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу второй вариант... Между временем и людьми самое главное – это люди", – резюмировал Зеленский.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.