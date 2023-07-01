Контрнаступление будет идти очень долго и очень, очень кроваво. Украина борется за свою жизнь – Милли

Милли отметил, что силы обороны Украины на своем пути встречают не только российскую армию и наемников признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер", которые остались в Украине, но и минные поля.
"Это [контрнаступление] происходит медленнее, чем могли бы сказать компьютеры или другие люди? Да. Я сказал, что это займет шесть, восемь, 10 недель. Это будет очень сложно. Это будет очень долго и очень, очень кроваво. И ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. Украина борется за свою жизнь. Это экзистенциальная борьба за Украину", – сказал Милли.
Он добавил, что его медленные темпы контрнаступления не удивляют.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что недоволен, когда слышит заявления о якобы "медленном" контрнаступлении Украины. Залужный отметил, что подобные упреки в адрес украинской армии его "раздражают".
"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.