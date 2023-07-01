"НАТО без Украины – не НАТО". Зеленский заявил, что в Европе нет ни одной армии с таким опытом, как у ВСУ

Зеленский заявил, что Украина не приемлет никакой альтернативы полноценной интеграции в НАТО Фото: ЕРА

"НАТО без Украины – не НАТО… На европейском континенте нет армий с таким опытом, как у Украины. И дай Бог, чтобы не было войн ни в одной другой европейской стране", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от саммита Альянса в Вильнюсе.

Глава государства подчеркнул, что украинские военные на поле боя продемонстрировали эффективность натовского оружия против российского.

"В нашем регионе есть много стран, у которых нет больших армий или большого количества оружия, они маленькие", – отметил Зеленский, добавив, что после окончания войны ВСУ совместно с "бригадами быстрого реагирования" смогут обеспечить безопасность соседних стран.

Президент также заявил, что Украина не приемлет никакой альтернативы полноценной интеграции в НАТО.