"НАТО без Украины – не НАТО". Зеленский заявил, что в Европе нет ни одной армии с таким опытом, как у ВСУ

"НАТО без Украины – не НАТО… На европейском континенте нет армий с таким опытом, как у Украины. И дай Бог, чтобы не было войн ни в одной другой европейской стране", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от саммита Альянса в Вильнюсе.
Глава государства подчеркнул, что украинские военные на поле боя продемонстрировали эффективность натовского оружия против российского.
"В нашем регионе есть много стран, у которых нет больших армий или большого количества оружия, они маленькие", – отметил Зеленский, добавив, что после окончания войны ВСУ совместно с "бригадами быстрого реагирования" смогут обеспечить безопасность соседних стран.
Президент также заявил, что Украина не приемлет никакой альтернативы полноценной интеграции в НАТО.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – указал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса.
29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.