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Моравецкий попросил союзников по НАТО разместить в Польше ядерное оружие в ответ на российское в Беларуси

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Польша не хочет "сидеть сложа руки", пока Путин "наращивает угрозы различного рода", отметил Моравецкий (на фото)
Польша не хочет "сидеть сложа руки", пока Путин "наращивает угрозы различного рода", отметил Моравецкий (на фото)
Фото: EPA

Польша попросила союзников по НАТО о возможном присоединении страны к программе совместного использования ядерного оружия Nuclear Sharing. Об этом 30 июня на пресс-конференции в Брюсселе на полях саммита Европейского совета заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его цитирует Rzeczpospolita.

Как отметил глава правительства Польши, в связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, "мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing".

Моравецкий призвал "действовать быстро в этом отношении".

Польша "не хочет сидеть сложа руки, пока [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин наращивает угрозы различного рода", добавил премьер.

Rzeczpospolita напомнила, что в прошлом году президент Анджей Дуда говорил о проведении переговоров с США о возможности включения Польши в политику предоставления ядерного оружия в рамках НАТО.

Соглашение об обмене тактическим ядерным оружием предполагает обмен ядерными боеголовками со странами – членами НАТО, у которых их нет.

Среди стран – членов НАТО ядерный арсенал имеют США, Великобритания и Франция, соглашение о совместном использовании ядерного оружия используют пять стран: Италия, Турция, Германия, Бельгия и Нидерланды, указала Rzeczpospolita.

Контекст:

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам президента РФ, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

25 мая Лукашенко утверждал, что российские тактические ядерные боеприпасы уже начали перемещать в Беларусь. Путин 9 июня говорил, что размещение начнется в июле. Но через неделю, 16 июня, он заявил, что Россия якобы уже разместила ядерное оружие в Беларуси.

По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.

27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь.

Теги: НАТО, Беларусь, Польша, ядерное оружие, угрозы, пресс-конференция, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, соглашение
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