Моравецкий попросил союзников по НАТО разместить в Польше ядерное оружие в ответ на российское в Беларуси

Как отметил глава правительства Польши, в связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, "мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing".
Моравецкий призвал "действовать быстро в этом отношении".
Польша "не хочет сидеть сложа руки, пока [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин наращивает угрозы различного рода", добавил премьер.
Rzeczpospolita напомнила, что в прошлом году президент Анджей Дуда говорил о проведении переговоров с США о возможности включения Польши в политику предоставления ядерного оружия в рамках НАТО.
Соглашение об обмене тактическим ядерным оружием предполагает обмен ядерными боеголовками со странами – членами НАТО, у которых их нет.
Среди стран – членов НАТО ядерный арсенал имеют США, Великобритания и Франция, соглашение о совместном использовании ядерного оружия используют пять стран: Италия, Турция, Германия, Бельгия и Нидерланды, указала Rzeczpospolita.
По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.
25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам президента РФ, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.
25 мая Лукашенко утверждал, что российские тактические ядерные боеприпасы уже начали перемещать в Беларусь. Путин 9 июня говорил, что размещение начнется в июле. Но через неделю, 16 июня, он заявил, что Россия якобы уже разместила ядерное оружие в Беларуси.
По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.
27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь.