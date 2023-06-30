Моравецкий попросил союзников по НАТО разместить в Польше ядерное оружие в ответ на российское в Беларуси

Польша не хочет "сидеть сложа руки", пока Путин "наращивает угрозы различного рода", отметил Моравецкий (на фото) Фото: EPA

Как отметил глава правительства Польши, в связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, "мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing".

Моравецкий призвал "действовать быстро в этом отношении".

Польша "не хочет сидеть сложа руки, пока [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин наращивает угрозы различного рода", добавил премьер.

Rzeczpospolita напомнила, что в прошлом году президент Анджей Дуда говорил о проведении переговоров с США о возможности включения Польши в политику предоставления ядерного оружия в рамках НАТО.

Соглашение об обмене тактическим ядерным оружием предполагает обмен ядерными боеголовками со странами – членами НАТО, у которых их нет.

Среди стран – членов НАТО ядерный арсенал имеют США, Великобритания и Франция, соглашение о совместном использовании ядерного оружия используют пять стран: Италия, Турция, Германия, Бельгия и Нидерланды, указала Rzeczpospolita.