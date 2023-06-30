Член Сената Франции призывает заявить на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО

Бонно считает, что правительство и президент Франции Эммануэль Макрон понимают: от страны-агрессора России "ожидать нечего".

"Они склоняются пусть пока еще не к позиции Польши и стран Балтии, ратующих за вступление Украины [в НАТО] по ускоренной процедуре, но двигаются в сторону от изначально нейтральной позиции. Они понимают, что Украина воюет за западные ценности, воюет за Европу", – заявил сенатор.

В то же время он отметил, что некоторые дипломаты во Франции все еще считают, что стране необходимо занять нейтральную позицию, чтобы "не толкнуть Россию в объятия Китая".

"Я же надеюсь, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет заявлено, что Украина станет членом НАТО", – сказал Бонно.

Но он добавил, что о сроках, когда Украина станет членом блока, пока речь идти не может.

"Видя агрессивную политику России, мы понимаем, что должны защитить себя сейчас и сделать это вместе с Украиной. Помочь свободному миру не быть поверженному диктатурами, которой стала Россия", – отметил сенатор.