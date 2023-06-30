Член Сената Франции призывает заявить на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО

Бонно считает, что правительство и президент Франции Эммануэль Макрон понимают: от страны-агрессора России "ожидать нечего".
"Они склоняются пусть пока еще не к позиции Польши и стран Балтии, ратующих за вступление Украины [в НАТО] по ускоренной процедуре, но двигаются в сторону от изначально нейтральной позиции. Они понимают, что Украина воюет за западные ценности, воюет за Европу", – заявил сенатор.
В то же время он отметил, что некоторые дипломаты во Франции все еще считают, что стране необходимо занять нейтральную позицию, чтобы "не толкнуть Россию в объятия Китая".
"Я же надеюсь, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет заявлено, что Украина станет членом НАТО", – сказал Бонно.
Но он добавил, что о сроках, когда Украина станет членом блока, пока речь идти не может.
"Видя агрессивную политику России, мы понимаем, что должны защитить себя сейчас и сделать это вместе с Украиной. Помочь свободному миру не быть поверженному диктатурами, которой стала Россия", – отметил сенатор.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – указал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса.
29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.