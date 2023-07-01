Санкции против РФ, евроинтеграция Украины, восстановление. Зеленский и Санчес подписали совместную декларацию

В документе сказано, что Испания поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией и "высоко оценивает решимость и мужество украинского народа и его Вооруженных сил в защите от незаконной российской агрессии и в обеспечении свободного и демократического будущего Украины".
"Украина и Испания согласны с необходимостью продолжения коллективного санкционного давления на Россию в целях ослабления ее способности продолжать незаконную агрессивную войну. Необходимо увеличить усилия, направленные на обеспечение эффективного соблюдения санкций, противодействие их обходу и избегание нежелательных последствий", – говорится в одном из 10 пунктов.
Также в декларации содержится призыв к неограниченному продолжению черноморской "зерновой инициативы" и гуманитарной программы "Зерно из Украины".
Испания выразила готовность активно участвовать в восстановлении и реконструкции Украины.
"Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательствования в ЕС. Испания подтверждает свою готовность работать с Украиной во время ее прогресса в выполнении условий для вступления в ЕС, принимая во внимание подход, основанный на оценке заслуг, и с нетерпением ждет отчета о прогрессе от Европейской комиссии, который станет основой для принятия решения о следующих шагах", – подчеркивается в документе.
Кроме того, Испания "поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества в целях содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией".
"Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со стратегической концепцией НАТО от 2022 года и декларацией Мадридского саммита НАТО. Украина и Испания ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – сказано в декларации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Санчес прибыл в Киев 1 июля и выступил в Верховной Раде, заявив, что Испания будет поддерживать Украину независимо от цены, которую придется платить.
Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года и 23 февраля 2023 года).
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса.