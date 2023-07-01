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Санкции против РФ, евроинтеграция Украины, восстановление. Зеленский и Санчес подписали совместную декларацию

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С начала полномасштабной войны Санчес третий раз приехал в Киев
С начала полномасштабной войны Санчес третий раз приехал в Киев
Фото: president.gov.ua

1 июля во время встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали совместную декларацию. Ее текст опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В документе сказано, что Испания поддерживает Украину в ее борьбе с российской агрессией и "высоко оценивает решимость и мужество украинского народа и его Вооруженных сил в защите от незаконной российской агрессии и в обеспечении свободного и демократического будущего Украины".

"Украина и Испания согласны с необходимостью продолжения коллективного санкционного давления на Россию в целях ослабления ее способности продолжать незаконную агрессивную войну. Необходимо увеличить усилия, направленные на обеспечение эффективного соблюдения санкций, противодействие их обходу и избегание нежелательных последствий", – говорится в одном из 10 пунктов.

Также в декларации содержится призыв к неограниченному продолжению черноморской "зерновой инициативы" и гуманитарной программы "Зерно из Украины".

Испания выразила готовность активно участвовать в восстановлении и реконструкции Украины.

"Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС, что станет одним из приоритетов ее председательствования в ЕС. Испания подтверждает свою готовность работать с Украиной во время ее прогресса в выполнении условий для вступления в ЕС, принимая во внимание подход, основанный на оценке заслуг, и с нетерпением ждет отчета о прогрессе от Европейской комиссии, который станет основой для принятия решения о следующих шагах", – подчеркивается в документе.

Кроме того, Испания "поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества в целях содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией".

"Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со стратегической концепцией НАТО от 2022 года и декларацией Мадридского саммита НАТО. Украина и Испания ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – сказано в декларации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Санчес прибыл в Киев 1 июля и выступил в Верховной Раде, заявив, что Испания будет поддерживать Украину независимо от цены, которую придется платить.

Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года и 23 февраля 2023 года).

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, НАТО, Испания, санкции, евроинтеграция, Владимир Зеленский, война России против Украины, членство, ЕС, вступление Украины в ЕС, вступление Украины в НАТО
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