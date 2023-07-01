В Киев приехал премьер-министр Испании

Глава испанского правительства подчеркнул, что приезд в Украину стал первым мероприятием во время председательства Мадрида в Совете Евросоюза, которое началось 1 июля.

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло в Украине, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я передам его правительству и парламенту всю европейскую солидарность", – написал Санчес, отметив, что союзники продолжат поддержку украинцев до тех пор, "пока мир не вернется в Европу".

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

Зеленский анонсировал приезд Санчеса во время выступления в режиме онлайн на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 29 июня.

"Считаю символичным, что в эту субботу, в первый день председательства Испании в ЕС, по моему приглашению Украину посетит с визитом господин премьер-министр Испании Санчес", – сказал он.