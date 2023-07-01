Санчес заявил в Киеве, что Испания будет поддерживать Украину независимо от цены, которую придется платить

Он отметил, что это "особый день", потому что Испания перенимает председательство в Совете Европейского союза на следующие шесть месяцев.
"Я хотел бы сказать вам, что мы есть и будем с вами столько, сколько будет нужно. Мы будем поддерживать Украину независимо от того, какую цену придется платить. Мы будем с вами в достижении ваших стремлений быть свободной и суверенной страной, которая сама решает свою судьбу как член европейской семьи", – сказал Санчес.
Президент Испании подчеркнул, что в Украине он находится, "чтобы выразить твердую и решительную позицию Испании и Европы против незаконной, необоснованной и неоправданной российской агрессии в Украине".
Также Санчес выразил поддержку "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Украина собирается выиграть войну, потому что она уже выиграла битву идей, выбрав Европу. Европа с вами", – добавил Санчес в Twitter.
Ucrania va a ganar la guerra porque ya ha ganado la batalla de las ideas al elegir a Europa.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023
La UE se levantó para evitar guerras. Decidimos unirnos en nuestra diversidad, y eso nos hizo más fuertes.
Europa está con vosotros. pic.twitter.com/6r370BcjlU
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Санчес прибыл в Киев 1 июля. Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года и 23 февраля 2023 года (также выступал в Раде).
Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.
13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.
В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.
15 июня Роблес на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе сообщила, что Испания предоставит Украине 20 бронемашин TOA M113 и четыре танка Leopard 2А4.