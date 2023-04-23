Испания отправила в Украину первую партию танков Leopard 2 – министр обороны

По ее словам, танки покинули испанский портовый город Сантандер "вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами". Доставка военной техники займет около пяти-шести дней.
"Через шесть дней, транзитом через другую страну, они будут в Украине", – сказала Роблес.
В первой партии Leopard 2 от Испании Украина получит шесть танков.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Часть из них уже прибыла в Украину.
22 февраля Роблес говорила, что ее страна отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4. 15 марта в ходе 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" она рассказала, что позже Испания дополнительно передаст Украине четыре таких танка.
Кроме Leopard, Украина получит танки Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.