Испания отправила в Украину первую партию танков Leopard 2 – министр обороны

В первой партии Leopard 2 от Испании Украина получит шесть танков Фото: ЕРА

По ее словам, танки покинули испанский портовый город Сантандер "вместе с 20 тяжелыми транспортными средствами". Доставка военной техники займет около пяти-шести дней.

"Через шесть дней, транзитом через другую страну, они будут в Украине", – сказала Роблес.

В первой партии Leopard 2 от Испании Украина получит шесть танков.