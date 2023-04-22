Испания в ближайшие дни доставит в Украину шесть танков Leopard 2 – глава МИД

Во втором пакете помощи Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard Фото: ЕРА

"Испания намерена передать Украине шесть из 10 обещанных танков Leopard 2 в ближайшие дни. После этого будет второй пакет еще с четырьмя танками", – отметил Альбарес.

Он подчеркнул, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется.

"Это включает в себя гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", – сказал Альбарес.

По данным Tagesschau, за последние недели подготовку на танках Leopard 2A4 в Испании прошли 55 украинских военных.