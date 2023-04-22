Испания в ближайшие дни доставит в Украину шесть танков Leopard 2 – глава МИД

"Испания намерена передать Украине шесть из 10 обещанных танков Leopard 2 в ближайшие дни. После этого будет второй пакет еще с четырьмя танками", – отметил Альбарес.
Он подчеркнул, что Испания будет поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется.
"Это включает в себя гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", – сказал Альбарес.
По данным Tagesschau, за последние недели подготовку на танках Leopard 2A4 в Испании прошли 55 украинских военных.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard. Часть из них уже прибыла в Украину.
22 февраля министр обороны Испании Маргарита Роблес говорила, что ее страна отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4. 15 марта в ходе 10-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" она рассказала, что позже Испания дополнительно передаст Украине четыре таких танка.
Кроме Leopard, Украина получит танки Challenger 2 от Великобритании и 31 танк Abrams от США.