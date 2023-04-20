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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Плодотворный разговор". Зеленский созвонился с Рютте, поблагодарив Нидерланды за Patriot и Leopard

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Зеленский заявил, что Украина и Нидерланды продолжают работу над привлечением к ответственности страны-оккупанта России
Зеленский заявил, что Украина и Нидерланды продолжают работу над привлечением к ответственности страны-оккупанта России
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 20 апреля в Twitter о телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Нидерландов. Обсудили ситуацию на фронте. Поблагодарил за передаваемую систему Patriot и совместное с Данией решение предоставить 14 [танков] Leopard 2. А также за выделение €274 млн из пакета поддержки Украины на €2,5 млрд. Работаем дальше [совместно] с Нидерландами над привлечением агрессора к ответственности", – подчеркнул Зеленский.

Прошлый разговор Зеленского и Рютте состоялся 20 марта. По его итогам глава государства анонсировал усиление обороноспособности Украины.

19 апреля в Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии, сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

20 апреля стало известно, что Дания и Нидерланды оплатили для Украины модернизацию еще 14 танков Leopard 2. Об этом датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Нидерландов Троэльс Лунд Поульсен заявили на совместном брифинге. По словам Лекке, эта техника – дополнение к 100 танкам Leopard 1, о передаче которых Дания уже объявляла

Контекст:

Нидерланды с начала войны предоставляют Украине военную помощь, в частности САУ, системы ПВОтанки. Всего Нидерланды передали Украине помощи на сумму более чем €1,2 млрд, проинформировали в минобороны страны 14 марта.

Теги: Украина, Нидерланды, танки, военная техника, ПВО, военная помощь, Гаага, Марк Рютте, Владимир Зеленский, финансовая помощь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, ЗРК Patriot, премьер-министр, российские оккупанты, Leopard
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