"Плодотворный разговор". Зеленский созвонился с Рютте, поблагодарив Нидерланды за Patriot и Leopard

Зеленский заявил, что Украина и Нидерланды продолжают работу над привлечением к ответственности страны-оккупанта России Фото: president.gov.ua

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Нидерландов. Обсудили ситуацию на фронте. Поблагодарил за передаваемую систему Patriot и совместное с Данией решение предоставить 14 [танков] Leopard 2. А также за выделение €274 млн из пакета поддержки Украины на €2,5 млрд. Работаем дальше [совместно] с Нидерландами над привлечением агрессора к ответственности", – подчеркнул Зеленский.

Прошлый разговор Зеленского и Рютте состоялся 20 марта. По его итогам глава государства анонсировал усиление обороноспособности Украины.

19 апреля в Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии, сообщил первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

20 апреля стало известно, что Дания и Нидерланды оплатили для Украины модернизацию еще 14 танков Leopard 2. Об этом датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Нидерландов Троэльс Лунд Поульсен заявили на совместном брифинге. По словам Лекке, эта техника – дополнение к 100 танкам Leopard 1, о передаче которых Дания уже объявляла.

Провів плідну розмову з @MinPres. Обговорили ситуацію на фронті. Подякував за передану систему Patriot і спільне з * рішення надати 14 Leopard 2. А також за виділення €274 млн з пакету підтримки * на €2,5 млрд. Працюємо далі з * над притягненням агресора до відповідальності. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2023