Зеленский: Украине на саммите НАТО нужен четкий сигнал, что она будет в Альянсе после войны. Это и будет приглашение

"Нам нужен на вильнюсском саммите очень четкий понятный сигнал, что Украина может стать и имеет право стать равноправным членом НАТО после войны. Это и есть приглашение в Альянс. Первый, очень практичный шаг. Для нас это было бы очень-очень важно", – сказал он.

По словам президента, лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО, но Украине нужны будут гарантии безопасности, пока она не будет в Альянсе.

"Гарантии безопасности – не альтернатива НАТО", – подчеркнул Зеленский.