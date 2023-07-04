Глава военного комитета НАТО оценил темпы контрнаступления ВСУ

Он сравнил условия наступательной операции Украины на оккупированной РФ территории с началом наступления антигитлеровской коалиции на северо-западе Франции во время Второй мировой войны
По словам Бауэра, в Нормандии союзникам потребовалось семь – девять недель, чтобы прорвать оборонительные линии немцев, поэтому "нет ничего удивительного в том, что дело не идет быстро", считает он.
Начальник военного комитета отметил, что украинские войска "правы, что проявляют осторожность, чтобы избежать больших потерь", пока они ищут слабые места в обороне противника.
Агентство отмечает, что оценка Бауэра совпадает с недавним прогнозом председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. 30 июня он сказал, что контрнаступление будет очень трудным, очень долгим и "очень, очень кровавым".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что недоволен, когда слышит заявления о якобы "медленном" контрнаступлении Украины. По его словам, подобные упреки в адрес украинской армии его "раздражают". "Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде", – отметил Залужный.