Глава военного комитета НАТО оценил темпы контрнаступления ВСУ

Он сравнил условия наступательной операции Украины на оккупированной РФ территории с началом наступления антигитлеровской коалиции на северо-западе Франции во время Второй мировой войны

По словам Бауэра, в Нормандии союзникам потребовалось семь – девять недель, чтобы прорвать оборонительные линии немцев, поэтому "нет ничего удивительного в том, что дело не идет быстро", считает он.

Начальник военного комитета отметил, что украинские войска "правы, что проявляют осторожность, чтобы избежать больших потерь", пока они ищут слабые места в обороне противника.

Агентство отмечает, что оценка Бауэра совпадает с недавним прогнозом председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. 30 июня он сказал, что контрнаступление будет очень трудным, очень долгим и "очень, очень кровавым".