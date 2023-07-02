Оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях, на юге силы обороны продвигаются вперед – Маляр

По ее словам, россияне наступают на нескольких направлениях – авдеевском, марьинском, лиманском. Также оккупанты двинулись вперед на сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои, россияне атакуют Белогоровку и Серебрянку. Ситуация довольно сложная, отметила Маляр.

Что касается бахмутского направления, на южном фланге силы обороны Украины двигаются вперед, имеют частичный успех. На северном – продолжаются бои, оккупанты перебросили туда два десантно-штурмовых полка.

С тяжелыми боями, но постепенно на бердянском и мелитопольском направлениях силы обороны продвигаются вперед, сообщила Маляр.

"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, перекидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для как можно более быстрого движения вперед", – добавила она.