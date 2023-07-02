Оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях, на юге силы обороны продвигаются вперед – Маляр

По ее словам, россияне наступают на нескольких направлениях – авдеевском, марьинском, лиманском. Также оккупанты двинулись вперед на сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои, россияне атакуют Белогоровку и Серебрянку. Ситуация довольно сложная, отметила Маляр.
Что касается бахмутского направления, на южном фланге силы обороны Украины двигаются вперед, имеют частичный успех. На северном – продолжаются бои, оккупанты перебросили туда два десантно-штурмовых полка.
С тяжелыми боями, но постепенно на бердянском и мелитопольском направлениях силы обороны продвигаются вперед, сообщила Маляр.
"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, перекидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для как можно более быстрого движения вперед", – добавила она.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.