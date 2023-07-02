Приемлемым вариантом для установления мира 92% украинцев назвали деоккупацию всей территории страны, включая Донбасс и Крым – опрос

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма Фото: depositphotos.com

Вариант, при котором Украина возвращает себе только территорию, подконтрольную до начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ, неприемлемым считает 81% опрошенных.

Для 87% респондентов не приемлем вариант, когда Украина претендует только на ту территорию, которую контролирует на данный момент.

76% граждан считают недопустимым условием для установления мира отказ Украины от заявленной цели вступить в НАТО.

79% украинцев назвали недопустимым отказ Украины от намерений стать членом Евросоюза.

Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.

КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".