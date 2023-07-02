Приемлемым вариантом для установления мира 92% украинцев назвали деоккупацию всей территории страны, включая Донбасс и Крым – опрос

Вариант, при котором Украина возвращает себе только территорию, подконтрольную до начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ, неприемлемым считает 81% опрошенных.
Для 87% респондентов не приемлем вариант, когда Украина претендует только на ту территорию, которую контролирует на данный момент.
76% граждан считают недопустимым условием для установления мира отказ Украины от заявленной цели вступить в НАТО.
79% украинцев назвали недопустимым отказ Украины от намерений стать членом Евросоюза.
Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.
КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.