ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов россиян под Бахмутом. Сырский показал видео "великолепной работы" сил обороны

"Артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожает полевой склад с БК россиян. Ягодное, бахмутское направление. Великолепная работа", – подчеркнул Сырский.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват города РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев. Большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Россия не захватила Бахмут, но он полностью разрушен – там нет уцелевших зданий, "лишь земля и много мертвых россиян", подчеркнул 21 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский.

29 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что под Бахмутом силы обороны Украины перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом.