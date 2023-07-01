ВСУ – лидер доверия у украинцев, своей армии доверяют 95% граждан – опрос

ВСУ доверяют 95% граждан.

В тройке лидеров также президент Владимир Зеленский (80%) и премьер-министр Денис Шмыгаль (48%).

Следом идут Нацполиция (40%), местная власть (37%), Кабмин (35%), глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (34%), Центральная избирательная комиссия (30%), парламент (23%), Офис генпрокурора (19%) и политические партии (12%).

Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.

КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".