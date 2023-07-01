Зеленский заявил, что ВСУ должны воспользоваться слабостью России после мятежа Пригожина

По словам главы государства, действия Пригожина продемонстрировали слабость путинского режима.

"Мятеж и продвижение вагнеровцев [по территории РФ] означает, что страна слаба и они не контролируют сложные ситуации. Они не в курсе того, что происходит. Они не контролируют все это", – сказал Зеленский.

Он отметил, что это благоприятная ситуация для украинской армии.

"Есть несколько Путиных с разными фамилиями. Ситуация очень слабая, и исходя из этого, мы должны использовать ее, чтобы изгнать врага с нашей земли", – подчеркнул Зеленский.