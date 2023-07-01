Зеленский заявил, что ВСУ должны воспользоваться слабостью России после мятежа Пригожина

По словам главы государства, действия Пригожина продемонстрировали слабость путинского режима.
"Мятеж и продвижение вагнеровцев [по территории РФ] означает, что страна слаба и они не контролируют сложные ситуации. Они не в курсе того, что происходит. Они не контролируют все это", – сказал Зеленский.
Он отметил, что это благоприятная ситуация для украинской армии.
"Есть несколько Путиных с разными фамилиями. Ситуация очень слабая, и исходя из этого, мы должны использовать ее, чтобы изгнать врага с нашей земли", – подчеркнул Зеленский.
23–24 июня Пригожин устроил в РФ мятеж. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а президент страны-агрессора России Владимир Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня владелец ЧВК заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин заявил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".
Находящийся в Беларуси при власти с 1994 года Александр Лукашенко говорил, что он участвовал в переговорах с Пригожиным и тот отказался от своих претензий к командованию российской армией.
Заявление пресс-службы Пригожина о прекращении мятежа было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Лукашенко.
24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. Лукашенко сообщил, что Пригожин находится в Беларуси.