Российский рубль падает из-за мятежа Пригожина и антироссийских санкций

По состоянию на 16.55 30 июня курс был на уровне 89,2 руб. за $1.

На рынке началась паника вследствие мятежа собственника признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет The Moscow Times. Аналитики прогнозируют, что давление на рубль усилится, говорится в статье. По их мнению, курс может достигнуть отметки 90 руб. за $1.

На рубль также давит дисбаланс предложения валюты на рынке и спроса на нее, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко. Он объяснил, что экспортные доходы экономики уменьшаются из-за санкций, скидок на нефть и резкого сокращения поставок газа в Европу, в то же время расходы на импорт растут. Управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин добавил, что чистой валютной выручки на рынке становится все меньше.

Как отметило The Moscow Times, за июнь курс американской валюты прибавил 7%, европейской – почти 10%. В целом с начала года доллар и евро подорожали на 15 руб. и 20 руб. соответственно, говорится в материале. За полгода рубль вошел в топ слабейших валют мира, сказано в статье.

В марте курс был на уровне 75 руб. за $1. В июле 2022 года он был равен 50 руб.