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Российский рубль падает из-за мятежа Пригожина и антироссийских санкций

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Курс российской валюты может достигнуть отметки 90 руб. за $1
Курс российской валюты может достигнуть отметки 90 руб. за $1
Фото: depositphotos.com

Впервые с марта 2022 года российский рубль достиг отметки 88 руб. за $1. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи 30 июня.

По состоянию на 16.55 30 июня курс был на уровне 89,2 руб. за $1. 

На рынке началась паника вследствие мятежа собственника признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, пишет The Moscow TimesАналитики прогнозируют, что давление на рубль усилится, говорится в статье. По их мнению, курс может достигнуть отметки 90 руб. за $1. 

На рубль также давит дисбаланс предложения валюты на рынке и спроса на нее, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко. Он объяснил, что экспортные доходы экономики уменьшаются из-за санкций, скидок на нефть и резкого сокращения поставок газа в Европу, в то же время расходы на импорт растут. Управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин добавил, что чистой валютной выручки на рынке становится все меньше.

Как отметило The Moscow Times, за июнь курс американской валюты прибавил 7%, европейской – почти 10%. В целом с начала года доллар и евро подорожали на 15 руб. и 20 руб. соответственно, говорится в материале. За полгода рубль вошел в топ слабейших валют мира, сказано в статье.

В марте курс был на уровне 75 руб. за $1. В июле 2022 года он был равен 50 руб.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Журналисты Forbes подсчитали, что с начала вторжения в Украину РФ потратила на войну почти $115 млрд. Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненых солдат – почти $54 млрд. 

Теги: Россия, санкции, валюта, доллар, экономика, рубль, ЧВК Вагнер, расходы
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