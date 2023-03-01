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Российский рубль упал до минимальной отметки за 10 месяцев

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Курс рубля упал из-за санкций
Курс рубля упал из-за санкций
Фото: pixabay.com

Российский рубль упал до самого низкого уровня за последние 10 месяцев. На это повлияли западные санкции и сокращающиеся доходы РФ от энергоносителей. Об этом пишет Financial Times 1 марта.

По данным издания, российская валюта с начала декабря потеряла около 20% своей стоимости.

В настоящее время курс составляет около 75 руб. за доллар. В июле 2022 года он был равен 50 руб. На таком же уровне рубль торговался до полномасштабной войны в Украине, а после ее начала и введения санкций курс упал до 140 руб. за доллар, пишет издание. Позже курс восстановился после повышения процентных ставок до 20% и введения контроля за движением капитала, сообщает Financial Times.

По данным издания, нынешнее падение курса рубля вызвано снижением доходов РФ от энергоносителей в результате санкций Запада, в том числе введенного в декабре 2022 года потолка цены на нефть из России $60 за баррель.

Издание отмечает, что сейчас большую часть нефти РФ продает Китаю и Индии.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Журналисты Forbes подсчитали, что с начала вторжения в Украину РФ потратила на войну почти $115 млрд. Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненых солдат – почти $54 млрд. 

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, санкции, рубль, нефть, война России против Украины
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