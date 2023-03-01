Российский рубль упал до минимальной отметки за 10 месяцев

По данным издания, российская валюта с начала декабря потеряла около 20% своей стоимости.
В настоящее время курс составляет около 75 руб. за доллар. В июле 2022 года он был равен 50 руб. На таком же уровне рубль торговался до полномасштабной войны в Украине, а после ее начала и введения санкций курс упал до 140 руб. за доллар, пишет издание. Позже курс восстановился после повышения процентных ставок до 20% и введения контроля за движением капитала, сообщает Financial Times.
По данным издания, нынешнее падение курса рубля вызвано снижением доходов РФ от энергоносителей в результате санкций Запада, в том числе введенного в декабре 2022 года потолка цены на нефть из России $60 за баррель.
Издание отмечает, что сейчас большую часть нефти РФ продает Китаю и Индии.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Журналисты Forbes подсчитали, что с начала вторжения в Украину РФ потратила на войну почти $115 млрд. Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненых солдат – почти $54 млрд.