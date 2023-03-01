Российский рубль упал до минимальной отметки за 10 месяцев

По данным издания, российская валюта с начала декабря потеряла около 20% своей стоимости.

В настоящее время курс составляет около 75 руб. за доллар. В июле 2022 года он был равен 50 руб. На таком же уровне рубль торговался до полномасштабной войны в Украине, а после ее начала и введения санкций курс упал до 140 руб. за доллар, пишет издание. Позже курс восстановился после повышения процентных ставок до 20% и введения контроля за движением капитала, сообщает Financial Times.

По данным издания, нынешнее падение курса рубля вызвано снижением доходов РФ от энергоносителей в результате санкций Запада, в том числе введенного в декабре 2022 года потолка цены на нефть из России $60 за баррель.

Издание отмечает, что сейчас большую часть нефти РФ продает Китаю и Индии.