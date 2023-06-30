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ФСБ начала сливать доказательства участия Суровикина в мятеже Пригожина – Осечкин

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"Именно Суровикин подтверждал целому ряду силовиков якобы легитимность перемещения "Вагнера" по РФ
"Именно Суровикин подтверждал целому ряду силовиков якобы легитимность перемещения "Вагнера" по РФ
Фото: ЕРА

Российская ФСБ начала распространять документы, подтверждающие участие заместителя начальника российского Генерального штаба и экс-командующего группировкой войск РФ в Украине Сергея Суровикина в попытке переворота. Об этом российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин 30 июня сообщил в Facebook.

Он обратил внимание на документ, который опубликовал Telegram-канал "ВЧК/ОГПУ", курируемый управлением "М" ФСБ.

Письмо должно было обеспечить беспрепятственный проход колонны наемников для захвата штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Осечкин утверждает, что документ был отправлен куратором службы безопасности и штаба тыла ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым в региональные МВД, ФСБ в Ростовской, Воронежской и ряде других областей РФ. 

"Именно Трошевым и его подчиненными был проведен большой объем манипуляций и неформальных звонков с целью согласования передвижения 23–24 июня колонн военной техники ЧВК "Вагнер" на территории РФ, и именно генерал Сергей Суровикин подтверждал целому ряду силовиков якобы легитимность и согласованность этих действий", – написал основатель Gulagu.net.

https://www.facebook.com/vladimir.osechkin/posts/pfbid02UT2HyjozGqpTVu28ybzqmYk36gKbb9LCQcdRgp935qem1gjhcdSgqCqV97ymx2okl

Контекст:

В РФ 23–24 июня проходил мятеж основателя признанной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а президент РФ Владимир Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня владелец ЧВК заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин заявил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".

Суровикин в ночь на 24 июня записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", призвав их не принимать участия в мятеже, объявленном Пригожиным. Он оказался одним из очень немногих представителей военно-политической верхушки РФ, кто во время мятежа появился в публичном пространстве.

27 июня The New York Times написала, что Суровикин знал о планах Пригожина по организации мятежа. NYT указала, что спецслужбы США пытаются выяснить, оказывал ли генерал создатель Вагнер какую-либо помощь в планировании мятежа. В Кремле публикацию The New York Times назвали "спекуляцией".

28 июня в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина, который якобы с 25 июня находится в московском СИЗО "Лефортово". Информацию о вероятном аресте генерала в Кремле комментировать не стали.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что Пригожин уже находится на территории республики.

Теги: Россия, ФСБ, Ростов-на-Дону, Генштаб РФ, ЧВК Вагнер, Сергей Суровикин, Воронежская область, Владимир Осечкин, мятеж Пригожина
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