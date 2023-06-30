ФСБ начала сливать доказательства участия Суровикина в мятеже Пригожина – Осечкин

"Именно Трошевым и его подчиненными был проведен большой объем манипуляций и неформальных звонков с целью согласования передвижения 23–24 июня колонн военной техники ЧВК "Вагнер" на территории РФ, и именно генерал Сергей Суровикин подтверждал целому ряду силовиков якобы легитимность и согласованность этих действий", – написал основатель Gulagu.net.

Письмо должно было обеспечить беспрепятственный проход колонны наемников для захвата штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Осечкин утверждает, что документ был отправлен куратором службы безопасности и штаба тыла ЧВК "Вагнер" Андреем Трошевым в региональные МВД, ФСБ в Ростовской, Воронежской и ряде других областей РФ.

Он обратил внимание на документ, который опубликовал Telegram-канал "ВЧК/ОГПУ", курируемый управлением "М" ФСБ.

Контекст:

В РФ 23–24 июня проходил мятеж основателя признанной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а президент РФ Владимир Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня владелец ЧВК заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин заявил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".

Суровикин в ночь на 24 июня записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", призвав их не принимать участия в мятеже, объявленном Пригожиным. Он оказался одним из очень немногих представителей военно-политической верхушки РФ, кто во время мятежа появился в публичном пространстве.