ФСБ начала сливать доказательства участия Суровикина в мятеже Пригожина – Осечкин

Контекст:

В РФ 23–24 июня проходил мятеж основателя признанной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а президент РФ Владимир Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня владелец ЧВК заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин заявил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".

Суровикин в ночь на 24 июня записал обращение к наемникам ЧВК "Вагнер", призвав их не принимать участия в мятеже, объявленном Пригожиным. Он оказался одним из очень немногих представителей военно-политической верхушки РФ, кто во время мятежа появился в публичном пространстве.

27 июня The New York Times написала, что Суровикин знал о планах Пригожина по организации мятежа. NYT указала, что спецслужбы США пытаются выяснить, оказывал ли генерал создатель Вагнер какую-либо помощь в планировании мятежа. В Кремле публикацию The New York Times назвали "спекуляцией".

28 июня в сети начали появляться слухи об аресте Суровикина, который якобы с 25 июня находится в московском СИЗО "Лефортово". Информацию о вероятном аресте генерала в Кремле комментировать не стали.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что Пригожин уже находится на территории республики.