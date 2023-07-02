Украинские военные за сутки поразили 14 районов скопления оккупантов, произошло 46 боевых столкновений с противником – Генштаб ВСУ

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два удара – по зенитным ракетным комплексам и один – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще один важный объект оккупантов.