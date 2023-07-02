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Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины один ракетный и 27 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

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Российские захватчики совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Российские захватчики совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины один ракетный удар. Об этом 2 июля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также, по данным Генштаба, противник нанес 27 авиационных ударов.

Помимо этого, захватчики совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предостерегли в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032bMDGiXkJuYRiLuPsNpcWSpPkF9NCZBz54Gq41R3iVCWsMGbQHe3Tga9YXUCKNk5l

Контекст:

В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.

Самая массированная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, ракеты, российские оккупанты
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