Оккупанты днем обстреляли Запорожскую область. Один человек погиб, двое ранены – ОВА

В результате российского обстрела Малой Токмачки погиб 51-летний мужчина.

"В Преображенке двое пострадавших – 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты работают над ликвидацией последствий обстрелов", – говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.