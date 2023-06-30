Оккупанты системно перевозят ЗРК С-300 из Мариуполя в Бердянск – Андрющенко

"Перемещение систем ПВО (С-300) из Мариуполя в направлении Бердянска стало системным. После нескольких дней обстрелов в направлении Запорожья их возвращают в Мариуполь на обслуживание на одном из заводов. Затем – снова на Бердянск", – написал Андрющенко.

30 июня стратком ВСУ сообщил об успешном ударе сил обороны по штабу оккупантов под Бердянском. В Минобороны Украины отмечали, что силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях.