Оккупанты обстреляли Орехов, Гуляйполе. Запорожскую область за сутки атаковали более 100 раз – ОВА

"Завершились напряженные сутки: враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел из разных видов вооружения. Террористы совершили 94 артобстрела, один ракетный, пять авиаударов, три [обстрела] из РСЗО и 10 [атак] с применением БПЛА", – написал он.

Малашко добавил, что в области зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры. Пострадали, в частности, жилые дома, имущество людей и складские помещения агропредприятия.