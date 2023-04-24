Оккупанты обстреляли Орехов, Гуляйполе. Запорожскую область за сутки атаковали более 100 раз – ОВА

"Завершились напряженные сутки: враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел из разных видов вооружения. Террористы совершили 94 артобстрела, один ракетный, пять авиаударов, три [обстрела] из РСЗО и 10 [атак] с применением БПЛА", – написал он.
Малашко добавил, что в области зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры. Пострадали, в частности, жилые дома, имущество людей и складские помещения агропредприятия.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Сейчас под оккупацией находится около 75% территории региона.
Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные пункты региона. В апреле 2023-го каждые сутки в регионе фиксируются десятки российских обстрелов и авиаударов.