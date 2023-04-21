В Запорожье ждут взрывов. Власти предупреждают о разминировании

По его данным, плановое разминирование пройдет сегодня с 12.00 до 15.00.

"На территории Запорожской общины запланировано обезвреживание остатков взрывоопасных предметов группой разминирования путем контролируемого подрыва. Жители близлежащих территорий могут слышать взрывы", – написал Малашко.

Глава ОВА призвал население спокойно реагировать на звуки взрывов.

Контекст:

По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, около 30% территории Украины заминировано. Из-за этого ежедневно гибнут и получают ранения не только взрывотехники, но и гражданские лица.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что в Украине потенциально загрязненными являются около 174 тыс. км² земли. Наибольшая площадь загрязненных земель – на юге и востоке Украины. В Херсонской области надо обследовать более 208 тыс. га, в Харьковской области – почти 160 тыс. га, а в Николаевской – более 85 тыс. га.