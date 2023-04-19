В прифронтовых районах Запорожской области запретили посещения кладбищ во время поминальных дней – ОВА

Об этом 19 апреля сообщается на сайте ОВА.
"Учитывая постоянные вражеские обстрелы и риск для жизни и здоровья граждан… в период 22–25 апреля 2023 года запрещено посещение кладбищ, располагающихся на территории общин, приближенных к району ведения боевых действий, а именно: Гуляйпольской городской, Воздвиженской сельской, Малиновской сельской, Ореховской городской, Преображенской сельской, Малотокмачанской сельской территориальных общин Пологовского района и Степногорской сельской территориальной общины Васильевского района", – сказано в сообщении.
Также рекомендовано ограничить посещение кладбищ, расположенных на территории других общин Запорожской области.
Как указали в Запорожской ОВА, накануне и во время прохождения поминальных дней контроль за соблюдением гражданами мер публичной безопасности и соблюдением запрета на посещение кладбищ будет обеспечиваться подразделениями Нацполиции.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять, но регулярно обстреливают его и другие города региона.