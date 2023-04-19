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В прифронтовых районах Запорожской области запретили посещения кладбищ во время поминальных дней – ОВА

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22 25 апреля запрещено посещение кладбищ в семи общинах Запорожской области, отметили в ОВА
22–25 апреля запрещено посещение кладбищ в семи общинах Запорожской области, отметили в ОВА
Фото: zoda.gov.ua

Совет обороны Запорожской области принял решение ввести ограничения накануне и во время прохождения традиционных поминальных дней в прифронтовых районах региона.

Об этом 19 апреля сообщается на сайте ОВА.

"Учитывая постоянные вражеские обстрелы и риск для жизни и здоровья граждан… в период 22–25 апреля 2023 года запрещено посещение кладбищ, располагающихся на территории общин, приближенных к району ведения боевых действий, а именно: Гуляйпольской городской, Воздвиженской сельской, Малиновской сельской, Ореховской городской, Преображенской сельской, Малотокмачанской сельской территориальных общин Пологовского района и Степногорской сельской территориальной общины Васильевского района", – сказано в сообщении.

Также рекомендовано ограничить посещение кладбищ, расположенных на территории других общин Запорожской области.

Как указали в Запорожской ОВА, накануне и во время прохождения поминальных дней контроль за соблюдением гражданами мер публичной безопасности и соблюдением запрета на посещение кладбищ будет обеспечиваться подразделениями Нацполиции.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: Россия, Украина, Запорожская область, Малиновое, Степное, Запорожская ОГА, кладбище, обстрелы, Совет обороны, война России против Украины, безопасность, ограничения, Нацполиция, традиции, Гуляйполе, Орехов
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