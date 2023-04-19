Оккупанты 18 апреля обстреливали Запорожскую область с беспилотников, из РСЗО, артиллерии и наносили авиаудары – ОВА

"За минувшие сутки общины на линии столкновения подверглись четырем авиационным ударам, одному – с БПЛА, трем – из РСЗО и 93 артиллерийским обстрелам. В результате атаки окупантов в очередной раз пострадала Новоданиловка, Малиновка, Каменское, Новояковловка и еще 16 сел, в том числе несокрушимые города Орехов и Гуляйполе", – говорится в сообщении.
Также поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры военными РФ.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.