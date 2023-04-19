Оккупанты 18 апреля обстреливали Запорожскую область с беспилотников, из РСЗО, артиллерии и наносили авиаудары – ОВА

"За минувшие сутки общины на линии столкновения подверглись четырем авиационным ударам, одному – с БПЛА, трем – из РСЗО и 93 артиллерийским обстрелам. В результате атаки окупантов в очередной раз пострадала Новоданиловка, Малиновка, Каменское, Новояковловка и еще 16 сел, в том числе несокрушимые города Орехов и Гуляйполе", – говорится в сообщении.

Также поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры военными РФ.