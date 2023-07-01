Последствия от теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением ВСУ – ISW

По мнению аналитиков, оккупанты вряд ли смогут вызвать преднамеренную "аварию" на ЗАЭС, но РФ, вероятно, продолжит использовать эту угрозу, чтобы попытаться сдержать контрнаступательные действия Украины и ее поддержку Западом перед саммитом НАТО.
"ISW ранее оценивал, что российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиационного инцидента на ЗАЭС и он может еще больше снизить способность РФ закрепить оккупацию южной части Украины, оставив районы непригодными для жизни и неуправляемыми. В то же время разрушение плотины Каховской ГЭС также негативно повлияло на российские силы, поэтому нельзя исключать их возможные планы по саботажу на ЗАЭС", – говорится в отчете.
Оккупанты могут действовать по трем возможным сценариям, считают в ISW:
"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, которые они могут создать", – подчеркнули аналитики.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.