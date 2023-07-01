Последствия от теракта на ЗАЭС для россиян могут быть хуже, чем проблемы с контрнаступлением ВСУ – ISW

По мнению аналитиков, оккупанты вряд ли смогут вызвать преднамеренную "аварию" на ЗАЭС, но РФ, вероятно, продолжит использовать эту угрозу, чтобы попытаться сдержать контрнаступательные действия Украины и ее поддержку Западом перед саммитом НАТО.

"ISW ранее оценивал, что российские силы не смогут контролировать последствия преднамеренного радиационного инцидента на ЗАЭС и он может еще больше снизить способность РФ закрепить оккупацию южной части Украины, оставив районы непригодными для жизни и неуправляемыми. В то же время разрушение плотины Каховской ГЭС также негативно повлияло на российские силы, поэтому нельзя исключать их возможные планы по саботажу на ЗАЭС", – говорится в отчете.

Оккупанты могут действовать по трем возможным сценариям, считают в ISW:

сбросить зараженную воду с ЗАЭС в значительно высохшее Каховское водохранилище, чтобы помешать переходу сил обороны Украины;

создать радиоактивный шлейф на большой территории юга Украины (эксперты отмечают, что устройство реакторов затруднит эту попытку);

попробуют вызвать аварию с небольшим радиусом, чтобы предотвратить наступление Вооруженных сил Украины вблизи самой ЗАЭС.

"Ни один из этих вариантов не дает большей военной выгоды для российских войск, чем возможные последствия, которые они могут создать", – подчеркнули аналитики.