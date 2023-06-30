В "Энергоатоме" ответили, через какое время Украина узнает о возможном выбросе радиации на ЗАЭС

Россияне "полностью готовы", чтобы устроить взрыв на ЗАЭС, отметили в украинской разведке Фото: EPA

"На сегодня мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут мы будем иметь эту информацию", – подчеркнул Котин в ответ на вопрос СМИ.

Присутствовавший на мероприятии глава Минэнерго Герман Галущенко выразил надежду, что представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, в случае аварии как можно скорее передадут информацию в штаб-квартиру агентства и в Киев.