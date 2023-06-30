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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Энергоатоме" ответили, через какое время Украина узнает о возможном выбросе радиации на ЗАЭС

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Фото: EPA

Украина не имеет прямого радиационного контроля на ЗАЭС, российские оккупанты, которые захватили станцию, ограничили доступ к этой информации. Об этом 30 июня на пресс-конференции сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, его цитирует УНИАН.

"На сегодня мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут мы будем иметь эту информацию", – подчеркнул Котин в ответ на вопрос СМИ.

Присутствовавший на мероприятии глава Минэнерго Герман Галущенко выразил надежду, что представители МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, в случае аварии как можно скорее передадут информацию в штаб-квартиру агентства и в Киев.

Контекст:

ЗАЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

20 июня украинская разведка сообщила, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

В интервью, опубликованном 30 июня, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов проинформировал, что россияне "полностью готовы", чтобы устроить взрыв на ЗАЭС.

Теги: Украина, теракт, взрыв, авария, Энергоатом, МАГАТЭ, война России против Украины, пресс-конференция, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Петр Котин, Герман Галущенко, российские оккупанты, ЗАЭС
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