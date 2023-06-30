Россияне подготовили катастрофу на ЗАЭС, которую никто не сможет остановить или смягчить – Буданов

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года Фото: EPA

"Они подготовили все необходимое для создания искусственной технологической, техногенной катастрофы. Часть станции, которую, если решение будет принято, они, скорее всего, взорвут, – это искусственный водоем на территории станции, который обеспечивает охлаждение", – сказал он.

По мнению Буданова, такие действия россиян "вызовут такую ситуацию техногенной катастрофы, которую никто не сможет остановить или смягчить".

"Потому что поисково-спасательные операции в зоне боевых действий невозможны", – уточнил глава ГУР.

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли россияне устраивать взрыв на ЗАЭС, Буданов ответил, что "они полностью готовы к этому".