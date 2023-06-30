В худшем случае падение ракеты на ЗАЭС приведет к глобальной аварии по типу Чернобыльской – эксперт по атомной энергетике

"На ЗАЭС остается один, пятый, энергоблок, который находится в режиме горячей остановки. Остальные пять энергоблоков там находятся в режиме холодной остановки. Разница между этими состояниями лишь в том, сколько времени потребуется для выведения реактора на работающую мощность. Но в случае теракта неважно, в каком режиме останова находятся эти энергоблоки. Атомный реактор – это не чайник, который, если выдернуть шнур из розетки, просто перестанет нагреваться. К сожалению, атомный реактор даже после остановок, после полного прекращения цепной ядерной реакции продолжает выделят тепло. И этого тепла более чем достаточно, чтобы при отсутствии охлаждения произошел тепловой взрыв", – пояснил Литвинский.
По его словам, "острота ситуации" заключается в присутствии на ЗАЭС российских войск, а не в снижении уровня воды в охлаждающем резервуаре.
"Там есть обезьяна и у нее есть граната. И все, что выполняли представители МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, – это попытки легитимизации присутствия российских войск на территории АЭС. Дело в том, что бюджет МАГАТЭ в значительной мере формируется Российской Федерацией, да и персонал МАГАТЭ едва ли не на половину сформирован бывшими работниками нынешнего "Росатома". К сотрудникам Запорожской АЭС применялось психологическое и физическое давление. Их принуждают к подписанию контрактов с "Росатомом". А часть людей действительно отправляли, как они говорят, "на подвал". Это не способствует безопасности станции", – подчеркнул эксперт.
Он отметил, что проекты действующих сейчас атомных станций, в том числе в других странах, не рассчитаны на ведение военный действий на их территории.
"Поэтому падение ракеты приведет к крупным неприятностям по меньшей мере и к глобальной аварии по типу Чернобыльской в самом критическом случае. Наши атомные станции рассчитаны на падение легкого самолета, в крайнем случае – истребителя. И не рассчитаны даже на то, чтобы они выдержали падение тяжелого самолета. Именно поэтому траектории полетов никогда не рассчитывают возможность пролета самолетов над атомными станциями. Никакого преимущества в военном плане теракт на Запорожской АЭС не даст. Это не остановит наступление ВСУ", – резюмировал Литвинский.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.