Эксперт по атомной энергетике предостерег жителей районов возле ЗАЭС от приема йодосодержащих медпрепаратов

Литвинский отметил, что реакторы на Запорожской АЭС остановлены уже более полугода назад Фото: depositphotos.com

"Важная информация для жителей близлежащих к Запорожской АЭС территорий: ни в коем случае не принимайте таблетки йодида калия и другие йодосодержащие медицинские препараты. Они могут нанести вред организму. Дело в том, что при работающей атомной электростанции, как это было в случае с Чернобыльской АЭС, в результате ее аварии в атмосферу попал летучий радиоактивный изотоп йод-131. И для защиты населения прилегающих к станции территорий была дана рекомендация принимать йодосодержащие препараты для защиты, в том числе, щитовидной железы", – отметил Литвинский.

Эксперт подчеркнул, что период полураспада йода составляет восемь суток.

"Реакторы на Запорожской АЭС остановлены уже более полугода назад. И содержание йода сегодня при неработающих реакторах в миллиард раз меньше, чем при работающих, как это было в Чернобыле. Таким образом, для организма сегодня, в нынешней ситуации, этот изотоп йода вреда не представляет, а вот прием йодосодержащих препаратов может быть опасен. Еще раз повторюсь – это касается только Запорожской АЭС в ее нынешнем состоянии", – сказал Литвинский.