Эксперт по атомной энергетике предостерег жителей районов возле ЗАЭС от приема йодосодержащих медпрепаратов

"Важная информация для жителей близлежащих к Запорожской АЭС территорий: ни в коем случае не принимайте таблетки йодида калия и другие йодосодержащие медицинские препараты. Они могут нанести вред организму. Дело в том, что при работающей атомной электростанции, как это было в случае с Чернобыльской АЭС, в результате ее аварии в атмосферу попал летучий радиоактивный изотоп йод-131. И для защиты населения прилегающих к станции территорий была дана рекомендация принимать йодосодержащие препараты для защиты, в том числе, щитовидной железы", – отметил Литвинский.
Эксперт подчеркнул, что период полураспада йода составляет восемь суток.
"Реакторы на Запорожской АЭС остановлены уже более полугода назад. И содержание йода сегодня при неработающих реакторах в миллиард раз меньше, чем при работающих, как это было в Чернобыле. Таким образом, для организма сегодня, в нынешней ситуации, этот изотоп йода вреда не представляет, а вот прием йодосодержащих препаратов может быть опасен. Еще раз повторюсь – это касается только Запорожской АЭС в ее нынешнем состоянии", – сказал Литвинский.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.