ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

На Хортице на ранее затопленном участке берега нашли старинную лодку, которой не менее 300 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лодку достали из песка и по частям переместили в реставрационный ангар
Лодку достали из песка и по частям переместили в реставрационный ангар
Фото: Хортиця Національний заповідник - Khortytsia National Reserve / Facebook

На ранее затопленном участке берега Национального заповедника "Хортица" обнаружена уникальная старинная лодка, которой не меньше 300 лет, сообщил 30 июня в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он отметил, что в результате падения уровня воды в Днепре после подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Поэтому археологи начали с первых дней после катастрофы исследовать эти территории.

Так, на участке берега заповедника "Хортица" после обмеления нашли старинную лодку-моноксил, изготовленную из сплошного ствола древесины, вероятно, дуба, длиной почти 7 м.

"В прошлом у берегов острова Хортица находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове X–XIV веков. По состоянию сохранности древесины можно предположить, что возраст обнаруженной лодки – не менее 300 лет. Но более точная датировка станет возможна после проведения радиоуглеродного анализа", – отметил министр.

Археологические работы на пострадавших территориях продолжаются. Кабмин Украины 30 июня создал координационный центр по сохранению культурного наследия на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС. 

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid031XY3AmiD1p57X5KWo3nttSaU6EgPa1JA2tqYctsH7j79b9kFxbgDSRhmBPjNWjVnl

Пресс-служба заповедника отметила в Facebook, что такие лодки в древнерусском поселении использовали для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ. По состоянию сохранности древесины специалисты предполагают, что возраст лодки может достигать и 500 лет, но также подчеркивают, что для точной датировки нужен радиоуглеродный анализ.

"Лодка была размыта из песка и по частям перемещена в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем – реставрации, чтобы стать музейным экспонатом", – добавили в заповеднике.

https://www.facebook.com/n.z.hortica/posts/pfbid02Mi3uYBrpiHd9JjyhupFJru6dKhaCaGw53ch8CD1JnoYLUCGmU6c5DGC2jUCsngXpl

Фото находки опубликовало также агентство "Укринформ"

https://www.facebook.com/Ukrinform/posts/pfbid02yZdUuPXGj3wesGuLWtvn3RqAFerrujALVrbGxDmSYF55ANKoBESuJ7HUvSvKoAhCl

Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.

Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы последствий аварии.

Точных данных о числе погибших на оккупированных территориях нет. Сами оккупанты признали гибель 46 человек, по данным СМИ, число жертв может исчисляться сотнями. 

Прямые убытки Украины из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС составляют более $2 млрд, сообщили 30 июня в Минэкономики.

Теги: Запорожье, археология, культура, Запорожская область, Александр Ткаченко, история, заповедник, Хортица, лодка, река Днепр, подрыв Каховской ГЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180550)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79261)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70392)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63621)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59030)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48492)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48273)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37982)
 
 
 
 