На Хортице на ранее затопленном участке берега нашли старинную лодку, которой не менее 300 лет

Лодку достали из песка и по частям переместили в реставрационный ангар Фото: Хортиця Національний заповідник - Khortytsia National Reserve / Facebook

Он отметил, что в результате падения уровня воды в Днепре после подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Поэтому археологи начали с первых дней после катастрофы исследовать эти территории.

Так, на участке берега заповедника "Хортица" после обмеления нашли старинную лодку-моноксил, изготовленную из сплошного ствола древесины, вероятно, дуба, длиной почти 7 м.

"В прошлом у берегов острова Хортица находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове X–XIV веков. По состоянию сохранности древесины можно предположить, что возраст обнаруженной лодки – не менее 300 лет. Но более точная датировка станет возможна после проведения радиоуглеродного анализа", – отметил министр.

Археологические работы на пострадавших территориях продолжаются. Кабмин Украины 30 июня создал координационный центр по сохранению культурного наследия на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС.

Пресс-служба заповедника отметила в Facebook, что такие лодки в древнерусском поселении использовали для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ. По состоянию сохранности древесины специалисты предполагают, что возраст лодки может достигать и 500 лет, но также подчеркивают, что для точной датировки нужен радиоуглеродный анализ.

"Лодка была размыта из песка и по частям перемещена в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем – реставрации, чтобы стать музейным экспонатом", – добавили в заповеднике.

Фото находки опубликовало также агентство "Укринформ".