На Хортице на ранее затопленном участке берега нашли старинную лодку, которой не менее 300 лет

Он отметил, что в результате падения уровня воды в Днепре после подрыва россиянами Каховской ГЭС под угрозой уничтожения оказались многочисленные памятники истории и археологии, которые находились на затопленных участках. Поэтому археологи начали с первых дней после катастрофы исследовать эти территории.
Так, на участке берега заповедника "Хортица" после обмеления нашли старинную лодку-моноксил, изготовленную из сплошного ствола древесины, вероятно, дуба, длиной почти 7 м.
"В прошлом у берегов острова Хортица находили подобные лодки, связанные с древнерусским поселением на острове X–XIV веков. По состоянию сохранности древесины можно предположить, что возраст обнаруженной лодки – не менее 300 лет. Но более точная датировка станет возможна после проведения радиоуглеродного анализа", – отметил министр.
Археологические работы на пострадавших территориях продолжаются. Кабмин Украины 30 июня создал координационный центр по сохранению культурного наследия на территориях, пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС.
Пресс-служба заповедника отметила в Facebook, что такие лодки в древнерусском поселении использовали для рыбалки и других промыслов, местных перевозок, а также для обслуживания переправ. По состоянию сохранности древесины специалисты предполагают, что возраст лодки может достигать и 500 лет, но также подчеркивают, что для точной датировки нужен радиоуглеродный анализ.
"Лодка была размыта из песка и по частям перемещена в реставрационный ангар. Сейчас она нуждается в срочной консервации в специальном химическом растворе и в дальнейшем – реставрации, чтобы стать музейным экспонатом", – добавили в заповеднике.
Фото находки опубликовало также агентство "Укринформ".
Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.
В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.
Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы последствий аварии.
Точных данных о числе погибших на оккупированных территориях нет. Сами оккупанты признали гибель 46 человек, по данным СМИ, число жертв может исчисляться сотнями.
Прямые убытки Украины из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС составляют более $2 млрд, сообщили 30 июня в Минэкономики.