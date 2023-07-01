В Минэкономики назвали прямые убытки Украины после подрыва РФ Каховской ГЭС

"Только жилищный фонд понес убытки в размере $950 млн (на инфографике указано $960 млн. – "ГОРДОН"), – сказано в сообщении. – В зону подтопления попали около 20–30 тыс. домов в Херсонской области и более 500 частных домов в Николаевской области".
Согласно данным на инфографике, убытки энергетики из-за подрыва ГЭС страной-агрессором РФ составили $624 млн, транспортной инфраструктуры – $311 млн, промышленности – $105 млн, соцсферы (включая образование и здравоохранение) – $55 млн, сельского хозяйства – $25 млн.
Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял в интервью, опубликованном 6 июня, что на строительство новой станции нужно от $800 млн до $1 млрд. Помимо ГЭС также придется строить мостовой и железнодорожный переходы, которые тоже разрушены, добавил Сирота.
"Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", – подчеркнул он.
14 июня Сирота рассказал, что перемычку на Каховской ГЭС построят за два-три месяца, но после деоккупации Херсонской области.
По данным ОВА на 12 июня, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции составляла более €1,5 млрд (более $1,64 млрд по курсу НБУ).
При взрыве дамбы вытекло не менее 150 т масла и нефти, проинформировали 20 июня в ОПУ.
Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.
В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.
Вечером 20 июня в МВД Украины сообщали, что в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС на подконтрольном Украине правобережье погиб 21 человек, в том числе пять – из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – ликвидаторы.
По состоянию на 28 июня на правобережье Херсонской области подтопленными оставались два дома, проинформировал в эфире национального телемарафона глава ОВА Александр Прокудин. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".
СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.