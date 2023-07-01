В Минэкономики назвали прямые убытки Украины после подрыва РФ Каховской ГЭС

"Только жилищный фонд понес убытки в размере $950 млн (на инфографике указано $960 млн. – "ГОРДОН"), – сказано в сообщении. – В зону подтопления попали около 20–30 тыс. домов в Херсонской области и более 500 частных домов в Николаевской области".

Согласно данным на инфографике, убытки энергетики из-за подрыва ГЭС страной-агрессором РФ составили $624 млн, транспортной инфраструктуры – $311 млн, промышленности – $105 млн, соцсферы (включая образование и здравоохранение) – $55 млн, сельского хозяйства – $25 млн.

Инфографика: Міністерство економіки України / Facebook

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял в интервью, опубликованном 6 июня, что на строительство новой станции нужно от $800 млн до $1 млрд. Помимо ГЭС также придется строить мостовой и железнодорожный переходы, которые тоже разрушены, добавил Сирота.

"Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать", – подчеркнул он.

14 июня Сирота рассказал, что перемычку на Каховской ГЭС построят за два-три месяца, но после деоккупации Херсонской области.

По данным ОВА на 12 июня, ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции составляла более €1,5 млрд (более $1,64 млрд по курсу НБУ).

При взрыве дамбы вытекло не менее 150 т масла и нефти, проинформировали 20 июня в ОПУ.