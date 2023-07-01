Российские оккупанты обстреляли Херсон, ранены два ребенка – ОВА

"Российская армия снова обстреляла Херсон. Ранены двое детей. Сегодня днем оккупанты накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Один из снарядов попал в дом", – написал Прокудин.

По данным главы ОВА, ранения получили девятилетняя девочка и 15-летний подросток. Медики оказывают им необходимую помощь.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.