Оккупанты обстреляли Балаклею, есть пострадавшие – ОВА

Удар был нанесен около 14.30 по частному сектору Балаклеи Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Удар был нанесен около 14.30, по предварительным данным, из реактивных систем залпового огня "Торнадо".

"Зафиксированы попадания в частном секторе, где только гражданская инфраструктура", – отметил Синегубов.

Позже он уточнил, что в результате обстрела была ранена 67-летняя женщина, она госпитализирована.

"Еще трое жителей Балаклеи получили травмы в результате падения при обстреле: парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет", – написал глава ОВА.