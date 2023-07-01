Оккупанты обстреляли Балаклею, есть пострадавшие – ОВА

Удар был нанесен около 14.30, по предварительным данным, из реактивных систем залпового огня "Торнадо".
"Зафиксированы попадания в частном секторе, где только гражданская инфраструктура", – отметил Синегубов.
Позже он уточнил, что в результате обстрела была ранена 67-летняя женщина, она госпитализирована.
"Еще трое жителей Балаклеи получили травмы в результате падения при обстреле: парень 14 лет, мужчины 77 и 49 лет", – написал глава ОВА.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал Синегубов в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.