Пункты управления, средства ПВО и РЭБ, ЗРК. Генштаб ВСУ сообщил о результативных ударах по врагу

За сутки, по данным Генштаба, украинская армия нанесла 21 результативный удар по врагу Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления врага", – говорится в сообщении.

Ракетчики и артиллеристы, по данным Генштаба ВСУ, поразили за тот же период пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, две единицы артиллерии на огневой позиции, средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы "и еще один важный объект оккупантов".

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