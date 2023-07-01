Пункты управления, средства ПВО и РЭБ, ЗРК. Генштаб ВСУ сообщил о результативных ударах по врагу

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления врага", – говорится в сообщении.
Ракетчики и артиллеристы, по данным Генштаба ВСУ, поразили за тот же период пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, две единицы артиллерии на огневой позиции, средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы "и еще один важный объект оккупантов".
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Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 228 870 человек личного состава.