В Запорожской области 50 дагестанцев отказались воевать против Украины и вывели из строя вооружение – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что российские захватчики все чаще самовольно покидают боевые позиции Фото: ЕРА

В Генштабе отметили, что на фоне успешных боевых действий сил обороны и из-за значительных потерь противника в живой силе растет число случаев дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, захватчики все чаще самовольно покидают боевые позиции.

"В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным Генштаба, в Херсонской области оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита".

В частности, в населенном пункте Тополевка российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах мирных жителей.