В Запорожской области 50 дагестанцев отказались воевать против Украины и вывели из строя вооружение – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что на фоне успешных боевых действий сил обороны и из-за значительных потерь противника в живой силе растет число случаев дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, захватчики все чаще самовольно покидают боевые позиции.
"В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава Каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя", – говорится в сообщении.
В то же время, по данным Генштаба, в Херсонской области оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита".
В частности, в населенном пункте Тополевка российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах мирных жителей.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.