Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины восемь ракетных и 58 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, военным и гражданским инфраструктурным объектам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – предостерегли в Генштабе.
В мае – июне российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз и продолжили атаки в июне.
Самая массированная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 6 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, были сбиты все 35 российских ракет.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% от примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.