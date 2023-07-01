Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины восемь ракетных и 58 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

За сутки противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Помимо этого, противник совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск, военным и гражданским инфраструктурным объектам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – предостерегли в Генштабе.